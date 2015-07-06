Сегодня в СМИ: убийство Немцова и дополнительные полномочия ФСБ

Фото: m24.ru

ФСБ получат дополнительные полномочия

Сотрудники ФСБ могут получить право использовать спецсредства для пресечения массовых беспорядков или простого административного правонарушения, сообщает "Коммерсант". Соответствующие поправки в Госдуму внесла группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета федерации (СФ) по обороне Виктором Озеровым. Решение об использовании оружия, спецсредств и физической силы сотрудники спецслужбы будут принимать "с учетом создавшейся обстановки".

Свидетельница по делу об убийстве Бориса Немцова опознала Русика

Важные результаты дал проведенный сотрудниками СКР допрос домработницы обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова, пишет "Коммерсант". Она рассказала, что в компании чеченцев Русиком называли вовсе не экс-комбата полка внутренних войск "Северный" Руслана Геремеева, а его водителя Руслана Мухудинова. Напомним, что Русика СКР считает организатором преступления. По версии следствия, он предоставил исполнителям оружие, автомобиль и пообещал вознаграждение за убийство.

Среднее специальное оставят без высшего

Выпускники колледжей и техникумов могут лишиться льгот при поступлении в вузы, предупредил министр образования и науки Дмитрий Ливанов, передает "Коммерсант". Сейчас обладатели диплома о среднем профессиональном образовании (СПО) могут быть приняты в профильный университет без сдачи ЕГЭ, более того, в ходе обучения им зачтут предметы, изученные в колледже. В Минобрнауки жалуются, что многие девятиклассники выбирают заведения СПО для того, чтобы облегчить поступление в вуз, а не для получения рабочей профессии.

Конституционный суд велел избавить бизнес от двойного налога

Очень интересное и важное для бизнеса решение принял Конституционный суд РФ, сообщает "Российская газета". Он опубликовал Постановление № 19-П по делу о проверке конституционности положения подпункта 4 пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса РФ. Об этом его попросило общества с ограниченной ответственностью Sony Mobile Communications Rus. Проверке подлежала норма Налогового кодекса, по которой налоговая база по НДС увеличивается на суммы полученных страховых выплат по договорам страхования риска неисполнения договорных обязательств. Налоговики обвинили компанию в невключении в декларации страховых выплат, полученных в качестве возмещения за неоплату поставленных товаров. Доначисленный компании НДС с учетом штрафа и пеней составил около 50 миллионов рулей.

"Связной" начал рефинансировать долги

"Связной" начал рефинансировать свои долги – 3 июля Московский кредитный банк (МКБ) открыл ритейлеру кредитную линию на 1 миллиард рублей, пишут "Ведомости". Благодаря этому "Связной" сможет рефинансировать часть долга на более выгодных условиях. Это поможет компании повысить эффективность использования денежных потоков.

ФРИИ предлагает законодательно блокировать торренты

ФРИИ предложил правительству расширить блокировку сайтов с пиратским контентом на раздачи торрент-файлов, передают "Ведомости". Сейчас закон разрешает блокировать страницы по конкретному адресу, а чтобы остановить пиратские торрент-раздачи, необходимо позволить операторам блокировать инфохэши – уникальные идентификаторы раздач. Причем это не потребует поправок в основной антипиратский закон, достаточно внести изменения в подзаконные акты. Министерства это предложение не поддержали.

Ритейл и поставщики увлеклись регулированием

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, предправления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко и сопредседатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Илья Ломакин-Румянцев договорились создать саморегулируемый орган для разрешения конфликтов поставщиков и торговых сетей. Меморандум был подписан в пятницу, 3 июля, пишут "Ведомости". При уполномоченном по правам предпринимателей Титове должна быть создана структура, объединяющая участников рынка, пояснил Даниленко. По словам Титова, создаваемый механизм может найти отражение в поправках к закону о торговле, которые будут обсуждаться в Госдуме осенью. В мае поправки, подготовленные членами Совета Федерации и депутатами во главе с Ириной Яровой, уже прошли первое чтение в Госдуме. Законодатели считают, что поддержат отечественного товаропроизводителя, если уменьшат вознаграждение за оборот и продвижение товара до 3% с нынешних 10%, сократят сроки оплаты поставок, включат логистические услуги в услуги по продвижению и другое.