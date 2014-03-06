Мамы-предпринимательницы смогут получить гранты до 400 тысяч рублей

Молодые мамы получат гранты от правительства на развитие бизнеса

Молодые мамы-предпринимательницы смогут получать гранты от правительства, сообщает телеканал "Москва 24".

Сейчас эта идея прорабатывается в кабинете министров. По словам вице-премьера Ольги Голодец, если женщина, воспитывающая ребенка, работает на себя, например, занимается переводами, шьет, оказывает парикмахерские услуги на дому, то государство поможет ей грантом на первом этапе.

Как уточняет "Российская газета", речь идет о сумме до 400 тысяч рублей. Запустить такую программу планируют уже в этом году.

Другие материалы "Российской газеты"