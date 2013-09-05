Московский бюджет решено сделать более консервативным – Шаронов

"Большое интервью": Андрей Шаронов - о продаже городского имущества

Столичные власти скорректировали городской бюджет, сделав его чуть более консервативным. Об этом в интервью телеканалу "Москва 24" рассказал и.о. заммэра Москвы по экономической политике Андрей Шаронов.

Он отметил, что московская экономика является частью российского и мирового рынка, поэтому Москва испытывает на себе мировые процессы, скорее, негативные.

"Если говорить о корректировке бюджета, мы несколько скорректировали бюджет с точки зрения и доходов, и расходов, сделав его чуть более консервативным", – сообщил Андрей Шаронов.

И.о. заммэра напомнил, что в этом году столица впервые вышла на рынок заимствований. Москва заняла 40 миллиардов рублей, то есть ту сумму, которую предстояло погасить в 2013 году по долгам предыдущих лет. "Для бюджета Москвы в полтора триллиона это очень-очень-очень небольшая сумма", – подчеркнул он.

По словам Шаронова, в мае город уже занял 20 миллиардов рублей под 7,1 процента на 3 года. При условии того, что рынок будет "хорошим", власти планируют занять еще 20 миллиардов в сентябре-октябре.

Отвечая на вопрос о том, ставило ли правительство фискальные цели, борясь с мелкой розницей, Андрей Шаронов сообщил: "Главная идея города – легализовать мелкую розницу на основе аукционов, на основе долгосрочных контрактов, договоров на право торговли".

Кроме того, Шаронов отметил, что киосков в Москве стало меньше. Причиной сноса киосков стало то, что многие из них мешали комфортному перемещению жителей по городу.