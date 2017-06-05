Сувенирные тостеры на ВДНХ будут выжигать на хлебе логотип выставки

В сувенирных магазинах ВДНХ появятся фирменные тостеры, выжигающие на хлебе логотип выставки. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ВДНХ. Цена тостера пока находится в проработке.

"На выставке проходит работа по расширение ассортимента фирменной сувенирной продукции. Тостеры – это продукция для сувенирных магазинов, которые открыты на территории выставки", – пояснили в пресс-службе.

Сейчас в фирменных сувенирных магазинах на ВДНХ можно приобрести значки, магниты, зонты, шейные платки, панамы, бейсболки, плащи-дождевики, сумки, чехлы для смартфонов, а также кружки и термосы.

Фирменный тостер. Фото: пресс-служба ВДНХ