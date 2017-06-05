Форма поиска по сайту

05 июня 2017, 14:33

Экономика

Сувенирные тостеры на ВДНХ будут выжигать на хлебе логотип выставки

В сувенирных магазинах ВДНХ появятся фирменные тостеры, выжигающие на хлебе логотип выставки. Об этом m24.ru рассказали в пресс-службе ВДНХ. Цена тостера пока находится в проработке.

"На выставке проходит работа по расширение ассортимента фирменной сувенирной продукции. Тостеры – это продукция для сувенирных магазинов, которые открыты на территории выставки", – пояснили в пресс-службе.

Сейчас в фирменных сувенирных магазинах на ВДНХ можно приобрести значки, магниты, зонты, шейные платки, панамы, бейсболки, плащи-дождевики, сумки, чехлы для смартфонов, а также кружки и термосы.

Фирменный тостер. Фото: пресс-служба ВДНХ

Фирменную сувенирную продукцию реализует также московский метрополитен. Этим летом ассортимент фирменной сувенирной продукции столичного метро пополнится более чем 30 видами брендированной одежды. Дизайн одежды решен в традиционных для московского метро красном и белом цветах, а также в черном цвете. Уникальность этой особой коллекции придают разнообразные фирменные принты, включая изображение схемы линий метрополитена, надпись "Не прислоняться" и всем известное объявление "Осторожно! Двери закрываются". В сувенирных лавках предлагают также ручки и магниты, чехлы для смартфонов или внешних аккумуляторы с символикой метрополитена, а также брелоки объединенной карты "Стрелка" и "Тройка".

бизнес ВДНХ тостер парки и пешеходные зоны

