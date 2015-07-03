Форма поиска по сайту

03 июля 2015, 18:12

Экономика

Нетворкинг онлайн: мастера НЛП о теории шести рукопожатий

Фото: ТАСС

6 июля в МУЗЕОНе в рамках проекта "Школа молодого москвича" бизнес-тренеры проведут мастер-класс по теме "Теория шести рукопожатий или как заводить полезные знакомства". Марат Абдуллин и Евгений Мащенко – эксперты в области нейролингвистического программирования.

Все мы много раз слышали фразу "связи решают все". Это не пустые слова. Общительные люди, у которых много знакомых в самых разных сферах профессиональной деятельности, действительно часто добиваются успеха в жизни. Некоторым удается с любого мероприятия выходить не только с новыми друзьями, но и с деловыми партнерами.

В чем их секрет? Как правило, такие люди обладают навыками нетворкинга – это искусство заводить полезные знакомства. На мастер-классе гости получат практические рекомендации и смогут отрепетировать приветственную речь.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 6 июля 19.00
  • Что: мастер-класс по деловому общению
  • Кто: Марат Абдуллин и Евгений Мащенко
  • Кому смотреть: тем, кто мечтает обзавестись списком полезных контактов

В ожидании начала мастер-класса смотрите:


Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро , Москва онлайн
бизнес Музеон мастер-классы прямые трансляции успехи Москва онлайн смотреть онлайн на m24.ru связи деловое общение некворкинг

