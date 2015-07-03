Нетворкинг онлайн: мастера НЛП о теории шести рукопожатий

Фото: ТАСС
6 июля в МУЗЕОНе в рамках проекта "Школа молодого москвича" бизнес-тренеры проведут мастер-класс по теме "Теория шести рукопожатий или как заводить полезные знакомства". Марат Абдуллин и Евгений Мащенко – эксперты в области нейролингвистического программирования.
Все мы много раз слышали фразу "связи решают все". Это не пустые слова. Общительные люди, у которых много знакомых в самых разных сферах профессиональной деятельности, действительно часто добиваются успеха в жизни. Некоторым удается с любого мероприятия выходить не только с новыми друзьями, но и с деловыми партнерами.
В чем их секрет? Как правило, такие люди обладают навыками нетворкинга – это искусство заводить полезные знакомства. На мастер-классе гости получат практические рекомендации и смогут отрепетировать приветственную речь.
Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 6 июля 19.00
- Что: мастер-класс по деловому общению
- Кто: Марат Абдуллин и Евгений Мащенко
- Кому смотреть: тем, кто мечтает обзавестись списком полезных контактов