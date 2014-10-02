Компании, подпавшие под санкции, получат господдержку - Путин

Фото: ТАСС/ Алексей Дружинин

Владимир Путин подтвердил, что государство окажет помощь российской экономике и компаниям, в отношении которых западные страны ввели санкции, сообщает Интерфакс.

"Государство готово оказать поддержу тем секторам и компаниям, которые столкнулись с неоправданными внешними санкциями, в том числе мы подумаем и, конечно, окажем им помощь в увеличении капитала, имея в виду, прежде всего, конечно, финансовые учреждения", - заявил Путин в четверг.

Президент также пообещал продолжить системную работы по улучшению делового климата в России.

"Совместно с бизнес-сообществом мы уже внесли серьезные изменения в правовую базу на федеральном и региональном уровнях, сняли многие барьеры, оптимизировали административные процедуры", - сказал президент.

Напомним, 12 сентября власти США ввели новые санкции в отношении российских банков и нефтяных компаний. В частности, санкции коснулись Сбербанка, "Лукойла", "Сургутнефтегаза", "Транснефти" и "Роснефти", а также "Газпрома", "Газпром Нефти" и "Сургутнефтегаза". Новые санкции США запрещают финансовым учреждениям, лицам и компаниям, попавшим в список, брать кредиты у американских банков на срок свыше 30 дней.

В тот же день новые санкции против России ввел Евросоюз. Меры расширяют принятые ранее санкции, касающиеся доступа к рынкам капитала, оборонной сферы, "чувствительных технологий" (технологий поиска и извлечения сланцевой нефти, а также нефтебурения на арктическом шельфе) и товаров двойного назначения. В санкционный список попали "Роснефть", "Газпром нефть" и "Транснефть".