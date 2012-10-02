Московская теплосетевая компания стала филиалом МОЭК

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершена процедура присоединения Московской теплосетевой компании к Московской объединенной энергетической компании. Юридическое лицо ОАО "МТК" прекратило свое существование, а на базе МОЭК создан эксплуатационный филиал №20 "Магистральные тепловые сети".

Директором филиала назначен Яков Ротмистров, ранее занимавший должность главного инженера МТК.

После реорганизации компания МОЭК стала крупнейшей в мире вертикально-интегрированной структурой в сфере производства, транспорта, распределения и сбыта тепловой энергии. Выручка предприятия превысит 100 миллиардов рублей.

По словам гендиректора МОЭК Андрея Лихачева, благодаря объединению в Москве будет создан единый центр ответственности за теплосетевую инфраструктуру города, дублирование управленческих функций и затрат будет устранено.

Экономический эффект от слияния компаний эксперты ожидают уже в ближайшей перспективе. По предварительным оценкам, он составит от 1,5 до 3 миллиардов рублей в год. Часть прибыли по итогам 2013 года может быть направлена на выплату дивидендов акционерам.

По информации пресс-службы компании МОЭК, объединение нацелено на сдерживание тарифов и выработку единой политики по предоставлению качественных услуг потребителям.

Напомним, решение об объединении двух компаний было принято в июле на собрании акционеров ОАО "МОЭК" и ОАО "МТК".