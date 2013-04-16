Библиотеку Шнеерсона могут передать Еврейскому музею в Москве

Библиотека Шнеерсона может быть размещена в Еврейском музее уже в конце года. По словам министра культуры Владимира Мединского, эта библиотека - собственность России. Ее передадут Еврейскому музею в Москве, после того, как там будут созданы надлежащие условия для ее хранения, собрание будет зарегистрировано и начнет оцифровываться.

Библиотека была собрана раввином Йосефом Ицхак Шнеерсоном, которого выслали из СССР в 1927 году. Он перевез коллекцию книг и документов сначала в Латвию, а потом в Польшу, где и оставил ее после нападения фашистов. После этого библиотеку увезли в Германию, а откуда ее в 1945 году забрала Красная армия. В 1950 году Шнеерсон умер, не оставив никаких распоряжений насчет своей коллекции.

Как сообщает РИА Новости, в настоящее время община американских хасидов требует через суд вернуть им библиотеку. Ранее суд округа Колумбия обязал правительство РФ выплачивать по 50 тысяч долларов ежедневно до возврата коллекции. Однако российский МИД России назвал это решение неправомерным и рекомендовал Минкультуры и РГБ оштрафовать Библиотеку американского конгресса за семь книг из коллекции Шнеерсона, которые были переданы во временное пользование в 1994 году