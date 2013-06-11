"Публички" новой эры: мультибоксы, "Гоголь-модули" и кофе на пуфах

В этом году 5 московских библиотек превратят в медиацентры

В столице вскоре появятся пять преобразованных городских библиотек и 11 - окружных. Кроме того, москвичи смогут погрузиться в чтение в открытых библиотеках в парках. О том, как меняется формат "публичек" и смогут ли инновации сделать чтение более привлекательным для горожан, читайте в материале M24.ru.

Читать модно, современно, в новом формате скоро будут сразу в нескольких библиотеках столицы. Вслед за "Светловкой" и библиотекой для молодежи на Преображенке еще пять книгохранилищ превратят в медиацентры и сделают ближе к молодому читателю, выросшему в мире гаджетов и чил-аутов.

Городские гостиные под крышей

Посетителям - или, по-новому, пользователям - заведений предоставят удобное пространство, организованное по современным канонам. Зоны для общения и отдыха, автоматы с кофе и водой и новые цифровые носители перенесут столичных жителей в полюбившуюся атмосферу культурных центров нового типа. Расслаблению и удовольствию помогут новые виды мебели, на которых можно будет читать сидя и полулежа. Собраться с мыслями предлагается в мультибоксах – залах, где будут проходить образовательные мероприятия и лекции. Кстати, идеи для мероприятий смогут предлагать не только сотрудники библиотек, но и сами москвичи. Для заявок, анонсов и расписания мероприятий в учреждениях установят специальные сервисные доски.

Традиционный образ библиотекаря – женщины с внушительным взглядом и строгим голосом – также осовременят. Помимо людей с библиотечным образованием, в читальнях будущего станут работать студенты и молодежь. Разделение на читальный зал и абонемент уберут, а процедуру записи упростят.

Для осуществления этого амбициозного проекта в столице решили привлечь зарубежных специалистов – сотрудников голландского архитектурного урбанистического бюро SVESMI.

До открытия новоформатных библиотек придется подождать, но недолго: уже ко Дню Города должны заработать два пионера проекта: библиотека "Проспект" на Ленинском проспекте и библиотека имени Достоевского на Чистопрудном бульваре. В этом же году, но позже, планируют провести реконструкцию детской библиотеки № 47 на Аргуновской улице, она будет тесно сотрудничать с находящимся поблизости телецентром. В списке заведений, ожидающих преобразований, также библиотека № 171 имени 1 мая на площади Гагарина (ее обещают специализировать для студентов) и библиотека № 30 у станции метро "Братиславская".

К этим городским гостиным под крышей добавятся еще 11 окружных библиотек.

"Гоголь-модули" под открытым небом

На лето московские библиофилы получат еще пять дополнительных мест для чтения, на этот раз на свежем воздухе. Устроиться с книжкой под пение птиц можно будет в трех парках: Горького, "Музеоне" и Таганском – и двух городских садах (им. Баумана и "Эрмитаж"). Специально для этого в зеленых зонах поставят деревянные "Гоголь-модули" - трансформеры, которые служат то павильонами для продажи книг, то парковой мебелью – лавочками и беседками. Их создали архитекторы мастерской RueTemple проекта АРХИWOOD.

В модулях москвичи смогут недорого купить книги у издательств, книжных магазинов и букинистов. Набор изданий будет определяться экспертным сообществом: писателями, критиками, литературоведами. Все это организовано в рамках проекта "Книги в парках".

Первые "Гоголь-модули" начнут работу в парке искусств "Музеон" 16 июня в 16:00.

Первопроходцы мира современных библиотек

Традиция "осовременивания" мест для чтения началась в столичных библиотеках – Центральной городской молодежной библиотеке им. М. А. Светлова и Российской государственной библиотеке для молодежи. Из всех московских "публичек" они на сегодняшний день самые инновационные и современные.

"Светловка" предлагает посетителям быстрый поиск книг в электронной картотеке, интернет, Wi-Fi и музыкальные инструменты, а также участие в литературном творческом объединении, музыкальной мастерской и диалоговом клубе.

В библиотеке для молодежи работают лобби со сканером и электронным каталогом, лингвистические и киноклубы, клуб любителей комиксов, хорроров, фантастики и философии, а также джазовая студия, поэтические студии Кубрика и Тихомирова, дискуссионный клуб "Прыжок лосося" и клуб любителей вязания. Яркие стены, разноцветные стулья, кресла-груши и ретро-автомобиль в главном фойе задают обстановку непринужденности, а работа с электронными носителями предполагает удобство и оперативность.

Сложившись воедино, инициативы столичных книголюбов, сотрудников библиотек и департамента культуры могут превратить город в пространство удобного и увлекательного чтения для современных москвичей. Скорее всего, новые проекты привлекут интерес к публичному чтению еще большего числа горожан, которые и сейчас нередко посещают библиотеки: только в прошлом году 420 столичных книгохранилищ посетили около 2,7 миллиона москвичей.

