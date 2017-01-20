Биатлонист Антон Шипулин стал победителем индивидуальной гонки Кубка мира

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Российский биатлонист Антон Шипулин победил в индивидуальной гонке на шестом этапе Кубка мира в итальянской Антерсельве. Дистанцию 20 километров спортсмен преодолел за 50 минут 38,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

На втором месте оказался француз Мартен Фуркад (отставание 41 секунда, два промаха), третьим стал украинец Сергей Семенов (отставание 56,8 секунды, один промах).

В своей карьере Шипулин впервые стал победителем в индивидуальной гонке на этапах Кубка мира.