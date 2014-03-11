Российские биатлонисты заняли весь пьедестал на Паралимпиаде

Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке на 12,5 км сидя

Российские биатлонисты Роман Петушков, Алексей Быченок и Григорий Мурыгин завоевали все три медали в гонке на дистанции 12,5 километров сидя на Паралимпиаде в Сочи.

Выигравший третье золото Паралимпийских игр Петушков без промахов прошел огневые рубежи и показал время 34 минуты 48,8 секунды. Быченок проиграл ему 40,9 секунды, Мурыгин - 1 минуту 10,8 секунды. Отметим, что на четвертом месте также оказался россиянин - Иван Гончаров.

На данный момент в активе российских спортсменов 8 золотых наград на Паралимпиаде в Сочи.

