09 февраля 2017, 18:54

Спорт

Фуркад спровоцировал падение Логинова в эстафете на ЧМ по биатлону

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Падение россиянина Александра Логинова во время смешанной гонки на чемпионате мира по биатлону спровоцировал француз Мартен Фуркад, сообщает ТАСС.

При передаче эстафеты с третьего на четвертый этап спортсмен пропустил других биатлонистов и наехал на лыжу закончившего третий этап Логинова.

Российский спортсмен отметил, что подтвердить эту информацию можно только после просмотра повтора. По его словам, все произошло очень быстро, он не обратил внимания на причину происшествия.

Ранее Мартен Фуркад оставил оскорбительный комментарий под поздравлением, которое в Instagram разместил Союз биатлонистов России в честь дня рождения Александра Логинова. Француз написал следующее: "И не забудьте, один из его главных трофеев – двухлетняя дисквалификация за употребление ЭПО".

После этого президент СБР Александр Кравцов сообщил, что президент Федерации биатлона Франции извинился за поведение Фуркада.

Логинов вернулся в спорт после двухлетней дисквалификации за употребление эритропоэтина. В январе 2017 он стал трехкратным чемпионом Европы, после чего попал в состав сборной России на чемпионат мира.

биатлон Александр Логинов новости спорта Мартен Фуркад

