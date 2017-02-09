Фуркад спровоцировал падение Логинова в эстафете на ЧМ по биатлону

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Падение россиянина Александра Логинова во время смешанной гонки на чемпионате мира по биатлону спровоцировал француз Мартен Фуркад, сообщает ТАСС.

При передаче эстафеты с третьего на четвертый этап спортсмен пропустил других биатлонистов и наехал на лыжу закончившего третий этап Логинова.

Российский спортсмен отметил, что подтвердить эту информацию можно только после просмотра повтора. По его словам, все произошло очень быстро, он не обратил внимания на причину происшествия.