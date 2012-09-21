"РГ": в столице - самый низкий уровень безработицы в России

Фото: ИТАР-ТАСС

Уровень безработицы в Москве - 0,5% от экономически активного населения. Это самые низкие показатели в России.

Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Леонид Печатников, пишет "Российская газета".

Заммэра напомнил, что еще в начале года данный показатель составлял 0,7%. Как пояснили газете в департаменте труда и занятости, в январе в качестве безработных были зарегистрированы чуть более 40 тысяч человек. Сейчас же там зарегистрированы 29 900 безработных.

По мнению Печатникова, это свидетельствует о том, что столица справилась с последствиями кризиса 2008-2009 годов, и в городе больше нет социальной напряженности.

Еще одним доказательством этого заместитель мэра считает рост зарплаты бюджетников. По его данным, средняя зарплата врача в Москве составляет 1,5 тысячи евро в месяц (около 65 тысяч рублей), а учителя - 1300 евро (55 тысяч рублей). "А врачи высших категорий получают от 3 до 5 тысяч евро в месяц", - добавил Печатников.

По этой причине в банке данных практически не осталось свободных вакансий для медиков и педагогов. Зато в других сферах (например, на общественном транспорте), требуется порядка 140 тысяч человек или по 5 вакансий на каждого безработного.

