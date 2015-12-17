В ноябре число безработных россиян увеличилось на 10,7 процента

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На 10,7 процента увеличилось число безработных россиян в ноябре 2015 года по сравнению с показателями прошлого года. Как сообщает ТАСС, уровень безработицы составляет 5,8 процента.

По данным Росстата, еще в октябре 2015 года число безработных было на 4,2 процента меньше. В настоящее время в стране насчитывается 4,435 миллиона нетрудоустроенных граждан.

В службах занятости зарегистрировано 0,9 миллиона безработных, из них 0,8 миллиона человек получают пособие.

Еще месяц назад число официально зарегистрированных ищущих работу было на 3,3 процента ниже. Также этот показатель вырос на 13,7 процента по сравнению с ноябрем 2014 года.

Экономически активными в России являются 76,6 миллиона человек, это 53 процента от общей численности населения страны.

До этого, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявляла, что безработица в России может вырасти до 6,5 процента к концу 2015 года.

Ранее m24.ru сообщало, что уровень безработицы в столице является низким, несмотря на кризисные явления в российской экономике. По состоянию на 18 июня в городе зарегистрированно 34,9 тысячи безработных, что составляет 0,49 процента трудоспособного населения.

Уровень занятости в Москве достигает 73,4 процента, что существенно выше общероссийских показателей. Лучше ситуация только в Чукотском автономном округе, где заняты 77,9 процента населения.

Напомним, в Москве собираются создать Центр занятости для молодежи, который будет предоставлять информацию о вакансиях, стажировках и практиках для молодых людей. Также в столице появится единый центр занятости, рассчитанный на 900 тысяч посетителей в год.