Уровень безработицы в Москве составляет менее 0,5%

В Москве стало меньше безработных

В Москве практически отсутствует безработица. Ситуация на столичном рынке труда стабилизировалась, и рецессии не ожидается. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев.

"Уже около года у нас держится уровень безработных - менее 0,5 процента. Это практически отсутствие безработицы. Причина заключается в том, что в Москве большое количество рабочих мест", - отметил Антонцев.

Наибольшим спросом в столице пользуются, в первую очередь, представители рабочих профессий.

"Большой спрос на квалифицированные рабочие кадры, которые могут профессионально выполнять строительные работы или в машиностроительных отраслях работать", - рассказал депутат.

Благодаря ужесточению контроля за нелегальными трудовыми мигрантами московские работодатели все чаще привлекают на работу жителей соседних регионов. Они трудоустраиваются в сфере ЖКХ, работают в городском транспорте и в торговле. В связи с этим все более популярным становится вахтовый график работы.