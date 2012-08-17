Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Безопасность

17 августа 2012, 17:56

На Ураза-байрам в центре Москвы перекроют движение

безопасность религия Ураза-байрам перекрытие дорог

ИТАР-ТАСС

Сразу несколько улиц рядом с мечетями и местами для молитв будут перекрыты в Москве в это воскресенье. 19 августа мусульмане отметят один из своих главных праздников – Ураза-байрам. Движение транспорта, в том числе общественного, будет ограничено с 0.30 на улицах Дурова, Гиляровского, Мещанской, Щепкина, Большой Татарской и по Выползову переулку.

Количество мест для молитвы в этом году увеличено, отмечают столичные власти: были подготовлены три дополнительные площадки для молитв, в том числе в парке "Сокольники", комплексе "Лужники" и рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Изумрудный".

Основные торжества пройдут в Московской соборной мечети. По информации главного управления МВД по Москве, в целях обеспечения безопасности верующих, рядом с мечетями и местами для молитвы установят 33 арочных металлодетектора.

Всего в обеспечении безопасности будут задействованы около 3 тысяч сотрудников московской полиции и военных, уточнили в столичном МВД.

Напомним, Ураза-байрам, известный также как Праздник разговения, - один из главных дней исламского календаря. Он отмечается в честь окончания поста, который длится в течение священного месяца рамадан. По официальным данным, в 2011 году общее число молящихся во время праздника в Москве превысило 126 тысяч человек.

Ссылки по теме

Сюжет: Ограничение движения на улицах Москвы

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать