На Ураза-байрам в центре Москвы перекроют движение

ИТАР-ТАСС

Сразу несколько улиц рядом с мечетями и местами для молитв будут перекрыты в Москве в это воскресенье. 19 августа мусульмане отметят один из своих главных праздников – Ураза-байрам. Движение транспорта, в том числе общественного, будет ограничено с 0.30 на улицах Дурова, Гиляровского, Мещанской, Щепкина, Большой Татарской и по Выползову переулку.

Количество мест для молитвы в этом году увеличено, отмечают столичные власти: были подготовлены три дополнительные площадки для молитв, в том числе в парке "Сокольники", комплексе "Лужники" и рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом "Изумрудный".

Основные торжества пройдут в Московской соборной мечети. По информации главного управления МВД по Москве, в целях обеспечения безопасности верующих, рядом с мечетями и местами для молитвы установят 33 арочных металлодетектора.

Всего в обеспечении безопасности будут задействованы около 3 тысяч сотрудников московской полиции и военных, уточнили в столичном МВД.

Напомним, Ураза-байрам, известный также как Праздник разговения, - один из главных дней исламского календаря. Он отмечается в честь окончания поста, который длится в течение священного месяца рамадан. По официальным данным, в 2011 году общее число молящихся во время праздника в Москве превысило 126 тысяч человек.