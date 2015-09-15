LIVE: Алексей Майоров о правонарушениях в городе

Фото: icmos.ru
17 сентября в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Алексея Майорова. Тема встречи – "Вопросы профилактики правонарушений в городе Москве".
Речь пойдет об эффективности городских камер и социальной рекламы в транспорте и новых мобильных приложениях и проектах.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 17 сентября в 12.00
- Что: беседа о безопасности
- Кто: Алексей Майоров
- Кому смотреть: москвичам