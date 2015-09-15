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15 сентября 2015, 14:10

Безопасность

LIVE: Алексей Майоров о правонарушениях в городе

Фото: icmos.ru

17 сентября в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Алексея Майорова. Тема встречи – "Вопросы профилактики правонарушений в городе Москве".

Речь пойдет об эффективности городских камер и социальной рекламы в транспорте и новых мобильных приложениях и проектах.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 12.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 17 сентября в 12.00
  • Что: беседа о безопасности
  • Кто: Алексей Майоров
  • Кому смотреть: москвичам

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
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