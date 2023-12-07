Эксперты предупредили о самых распространенных видах мошенничества на Новый год

В России появилась новая мошенническая схема, связанная с лжерозыгрышем билетов на новогодние концерты и "Кремлевскую елку". Массовая рассылка таких сообщений была замечена в мессенджерах, отметили в ведомстве. Расскажем о наиболее популярных схемах мошенничества в преддверии Нового года и спросим специалистов, как не попасться на уловки злоумышленников.

Вместо подарка – пшик

Мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы, связанной с лжерозыгрышем билетов на новогодние концерты и "Кремлевскую елку", предупредили в МВД РФ. В массово рассылаемых сообщениях есть ссылка, пройдя по которой предлагается ввести персональные данные и сведения о карте – якобы для оплаты комиссии в случае победы.





из сообщения МВД РФ Настоятельно рекомендуем отказываться от участия в любых акциях и розыгрышах, где требуется вводить большое количество личных данных и платежную информацию.

Также активизируются мошенники, которые хотят нажиться на желании побыстрее и подешевле купить подарки для близких. В связи с этим одним из наиболее популярных способов обмана перед Новым годом являются поддельные сайты, рассказал Москве 24 эксперт в области безопасности Александр Власов.

"Уже начались массовые рассылки со слишком выгодными предложениями купить сотовые телефоны, одежду и другие товары. Там есть ссылка на страницу, в адресе которой изменена одна буква по сравнению с сайтом производителя или дистрибьютора", – пояснил Власов.





Александр Власов эксперт в области безопасности Такие порталы внешне очень похожи на официальные. Но при переводе туда денег за подарок они просто испаряются.

Кроме того, аферисты могут распространять по почтовым ящикам рекламу некачественных товаров по завышенным ценам, выдавая это за "выгодные" новогодние предложения. Это могут быть пожароопасные гирлянды, не прошедшие сертификацию вредные детские игрушки, якобы "медицинские приборы" и прочие предметы. Также аферисты практикуют фиктивные новогодние сборы на помощь нуждающимся, рассказал Москве 24 подполковник запаса МВД, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Олег Иванников.

Ранее в праздники встречались и аферы с переодеванием преступников в Деда Мороза или Снегурочку. Злоумышленники ходили по квартирам и предлагали поздравить детей, однако на деле занимались грабежами и мошенничеством. В последние годы количество таких преступлений пошло на убыль, так как повсеместно работает система фото- и видеофиксации – их раскрываемость равна практически 100%, объяснил Иванников.

Опасность может поджидать и после Нового года. По словам экспертов, в праздничные каникулы с новой силой активизируются телефонные мошенники. Рассчитывая на расслабленность населения, они начнут звонить от лица служб безопасности банков и сообщать о похищении средств с личного счета.

Жертвы и защита

Мошенники обычно выбирают тех, к кому смогут легко втереться в доверие. В первую очередь это пенсионеры, которые в силу возраста более восприимчивы к любой информации, рассказал Олег Иванников.





Олег Иванников подполковник запаса МВД, директор благотворительного учреждения "Право и порядок" Помимо этого, у злоумышленников существуют целые базы данных тех, кто раньше попадался на их удочку. Таких людей преступники могут попробовать "отработать" и второй, и третий раз.

Чтобы не стать жертвой аферистов, подполковник запаса посоветовал не разговаривать по телефону с неизвестными, предлагающими что-то купить. Также не стоит верить назойливой рекламе в интернете или почтовых ящиках. Если есть сомнения, лучше посоветоваться со знакомыми, у которых есть положительный опыт покупки подарков или заказа услуг на тех или иных ресурсах, подчеркнул Иванников.

Если же хочется отправить свои деньги на благотворительность, эксперт рекомендовал проанализировать отзывы об организации в нескольких источниках. Список проверенных организаций Москвы, которые состоят в специальном реестре, можно найти на сайте mos.ru.

"В большинстве случаев мошенники действуют не разово, а обманывают большое количество граждан, так что информация об этом присутствует в интернете", – сказал Иванников.

В свою очередь, эксперт в области безопасности Александр Власов призвал не переходить по неизвестным ссылкам.





Александр Власов эксперт в области безопасности Если увидели в контекстной рекламе или рассылке предложение купить что-то по цене "ниже плинтуса", лучше не переходить по ссылке, а набрать название фирмы или магазина в поисковой строке самостоятельно. В 90% случаев можно увидеть, что на официальном сайте таких скидок нет.

Также Власов посоветовал завести отдельную банковскую карту для покупок в интернете и переводить на нее деньги только перед оплатой. В таком случае злоумышленники не смогут похитить все ваши накопления, заключил специалист.

