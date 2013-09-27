Не проходите мимо: эксперты о бездомных жителях Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Департамент социальной поддержки Москвы планирует внести на рассмотрение в Мосгордуму законопроект, согласно которому лица без определенного места жительства будут получать документы и дважды в год проходить медосмотр.

Всего в столице около 70 тысяч бездомных. Откуда они появляются на улицах и как можно решить ситуацию с ними - свою точку зрения высказывают эксперты в материале Сетевого издания M24.ru.

Так, врач и исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза, считает, что бездомные появляются в Москве по нескольким причинам: приехали в Москву на заработки и остались без денег и документов, вышли из тюрьмы, психически нездоровы или остались без жилья.

"Люди лишаются квартир из-за невыплаченных за них кредитов или их выселяют "черные риэлторы", - заявила врач в интервью M24.ru.

В целом позицию Глинки поддерживает и руководитель проектов Фонда "Институт экономики города" Елена Коваленко. При этом она отмечает, что многие из них не являются юридически бездомными, то есть имеют жилье в другом регионе страны.

"По оценкам экспертов, до 70-80% людей, которые оказались на улице – это приезжие из других регионов России, 10% - это иностранные мигранты. И пока не будет решен вопрос с наличием в регионах работы, будет большой поток тех, кто уезжает в поисках заработка", - сказала Коваленко.

Фото: ИТАР-ТАСС

При этом эксперты говорят, что бездомные – это не безнадежные люди, и их социальная адаптация и социализация возможна. "Давайте решать эту проблему вместе", - сказала Глинка.

По мнению врача, для бродяг нужно построить сеть государственных и частных приютов, а также обеспечить их несложной работой.

"Пусть власти восстанавливают им документы, помогают приобрести утраченные навыки и дают для желающих сначала примитивную работу, потому что среди бездомных есть люди абсолютно всех специальностей", - заявила она.

При этом руководитель проектов Фонда "Институт экономики города" считает, что важнее не допустить дезадаптацию. "Важно, чтобы люди не застревали на улице. Для этого нужно развивать службы "быстрого реагирования" - например, кризисные пункты на вокзалах, куда может обратиться человек, которого обманули работодатели, ограбили, кто потерял документы и т.д.".

В настоящее время те, кто оказались на улице по каким-либо причинам, могут обратиться в центры социальной адаптации, дома ночного пребывания и социальные гостиницы.

Всего их восемь - у метро "Марьино", "Владыкино", "Выхино", "Теплый Стан", "Сходненская", "Ленинский проспект" и две у " "Юго-Западной".

На сайте департамента соцзащиты населения Москвы опубликован точный адрес учреждений помощи бездомным.

Для обращения туда необходимо: сдать свои личные вещи для досмотра охранником; написать заявление, в котором нужно указать паспортные данные (при наличии паспорта), последний адрес проживания (регистрации), причину, по которой заявитель оказался на улице и причину невозможности проживания по адресу проживания (регистрации).

После этого бездомного осматривает врач и ему определяется спальное место. Стоит отметить, что ночные гостиницы работают с вечера до утра, тогда как другие учреждения - круглосуточные.

Фото: ИТАР-ТАСС

Кроме того, помощь бесприютным оказывает служба "Милосердие". Их автобус в холодное время года каждый день объезжает все столичные вокзалы, где сотрудники службы раздают еду, угощают горячим чаем и помогают купить билет до дома.

Есть своя программа и у Доктора Лизы: каждую среду они приезжают на Павелецкий вокзал, где оказывают медицинскую и юридическую помощь. Кроме того, всегда открыт "подвал на Пятницкой" – помещение в доме 17/4 по Пятницкой улице.

Учреждения социальной помощи для бездомных Улица Иловайская, дом 2. Телефон: 8 499 357-0180

Гостиничный проезд, дом 8А. Телефон:8 495 482-4613

Улица Михельсона, дом 6 . Телефон: 8 495 700-5235

Новоясеневский проспект, дом 1, строение 3. Телефон: 8 495 427-957

Улица Мещерякова, дом 4, корпус 2. Телефон: 8 495 491-3604

Улица Матросова, дом 4. Телефон: 8 495 439-1083

Канатчиковский проезд, дом 7. Телефон: 8 495 952-3840

Поселение Филимонковское, поселок Филимонки. Телефон: 8 498 627-7827



Сергей Блохин