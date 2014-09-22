Малоимущие семьи смогут бесплатно воспользоваться услугами няни

Фото: ИТАР-ТАСС

В следующем году департамент соцзащиты Москвы собирается добавить помощь няни в перечень бюджетных социально значимых услуг для молодых семей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на замруководителя ведомства Андрея Бесштанько.

"Услуги няни предложат семьям, у которых есть сложности с присмотром за детьми - например, если семья неполная, или когда нет возможности устроить ребенка в садик", - сказал Бесштанько.

По его словам, городские власти сэкономят более 2,5 миллиардов рублей при передаче функций санитарок в пансионатах в аутсорсинг.

"В 2015 году в более крупном масштабе будет реализован проект передачи внешнему исполнителю функции младшего медицинского персонала. Тем самым мы усиливаем контроль, ведь если раньше персонал контролировался только со стороны департамента, то сейчас будет еще и контроль со стороны самого исполнителя", - подчеркнул он.

Отметим, что в апреле 2014 года в двух пансионатах для ветеранов труда - №19 на северо-востоке и №29 на западе Москвы - уже был запущен пилотный проект. В 2015 году в аутсорсинг хотят передать еще восемь учреждений.

Помимо этого, в следующем году для пенсионеров и инвалидов Москвы откроют курсы безопасного поведения в городе. "Это будут курсы, которые привьют клиентам центра соцобслуживания элементарные навыки безопасности: начиная от транспортной и заканчивая безопасностью имущественной и финансовой", - рассказал Андрей Бесштанько.

Он также добавил, что в скором времени в районе Комсомольской площади появится центр для бездомных на 60 мест.

"Мы хотим сделать закрытую точку для бездомных, где они смогут помыться и поесть. Уже закуплено все необходимое оборудование: шатры и умывальники, мы выбрали место на Красносельской улице", - уточнил замруководителя департамента социальной защиты населения. Центр будет работать круглосуточно и круглогодично.

Сейчас для бездомных круглосуточно работают центры на 1,5 тысячи коечных мест. А социальный патруль помогает им в оформлении документов и медицинского полиса.