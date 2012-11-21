Москвичи будут выбирать меню для льготников, мигрантов и бездомных

Фото: ИТАР-ТАСС

Московскую систему социального питания ждут существенные изменения. Столовые в центрах адаптации для бездомных и льготных категорий граждан, приемниках для мигрантов, а также в детсадах, школах и больницах оформят в едином стиле, а их сотрудников оденут в униформу.

Меню для подобных пунктов питания городские власти планируют обсуждать с москвичами. Для этого создадут портал "Соцпитание Москвы", где можно узнать, чем кормят нуждающихся. Каждый посетитель портала получит возможность высказать свое мнение, которое обещают учитывать при дальнейшей корректировке меню.

Также власти планируют ввести упрощенный режим расторжения договоров с недобросовестными поставщиками продуктов. Эта мера поможет досрочно прекращать деловые отношения в одностороннем порядке, а также заключать новый контракт с участником аукциона, занявшим второе место без проведения дополнительного конкурса. Об этом "Известиям" сообщил замглавы департамента торговли и услуг Александр Иванов.

Что касается контроля за поставками продуктов, то эти обязанности возьмет на себя Межведомственный совет по развитию соцпитания.

Комментируя новую инициативу властей, заместитель директора Московского фонда содействия санитарно-эпидемиологическому благополучию Виктор Тобис выразил сомнения по поводу эффективности обсуждения с горожанами меню для льготных категорий.

"Граждане нередко судят о питании не с точки зрения его полезности и сбалансированности, а исходя из субъективных пищевых предпочтений", - отметил эксперт.

А вот саму идею утверждения типового меню для нуждающихся Тобис поддержал.

Свои опасения по поводу упрощенного режима расторжения договоров с поставщиками высказали юристы. По их мнению, эта мера обяжет поставщика качественно выполнять свою работу, но с другой стороны – может подтолкнуть конкурентов, не выигравших конкурс на поставку, к различным провокациям с целью получить контракт.