Московским бездомным помогут вернуться на родину

Волонтеры помогут московским бездомным вернуться домой

Московских бездомных отправят на родину. Благотворительную программу "Возвращение" запускает служба помощи "Милосердие". Цель акции - собрать средства на отправку столичных бродяг в места их прежнего проживания, либо в приюты и реабилитационные центры.

"Прежде чем отправить человека домой, наши волонтеры стараются выяснить ситуацию человека, узнать его проблемы – медицинские, психологические, социальные. И пока они не будут решены, отправлять его куда-либо бессмысленно", - рассказала в эфире радио "Москва FM" пресс-секретарь православной службы помощи "Милосердие" Анна Овсянникова.

Однако на родину отправляют далеко не каждого, отметила она. У некоторых из подопечных "Милосердия" просто нет дома и родных. В таких случаях бездомные отправляются в приюты для инвалидов, реабилитационные центры, монастыри.

"Мы смотрим, есть ли у человека родственники, место, где его поддержат и он сможет пройти необходимую реабилитацию от алкогольной или наркотической зависимости. Без этого мы не отправляем человека домой. Мы ведем кропотливую работу с каждым бездомным и только после этого покупаем билеты, снабжаем его необходимой одеждой, продуктами в дорогу", - рассказала Овсянникова.

По ее словам, число бездомных, которые обращаются в службу за помощью, постоянно растет, а средств на их возвращение к нормальной жизни недостаточно. Поэтому и было решено провести благотворительную акцию "Возвращение".

Сотрудники службы ежемесячно помогают 200 бездомным, и это не только отправка домой, но и помощь медикаментами, одеждой, устройством в больницу, на работу.

Напомним, столичные власти намерены ввести обязательную регистрацию и медицинское обследование для людей без определенного места жительства, сообщил глава департамента социальной защиты Владимир Петросян.

Благодаря этим мерам, можно будет понять, кто находится на территории Москвы и предотвратить распространение заболеваний, отметил он.