Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 ноября 2013, 13:05

Происшествия

Задержан фанат "Спартака", устроивший беспорядки в Ярославле

Фото: ИТАР-ТАСС

Болельщик столичного "Спартака", который подозревается в призыве к массовым беспорядкам на матче с ярославским "Шинником", задержан сотрудниками полиции.

Как пишет ИТАР-ТАСС, молодого человека доставили в Ярославль, с ним работают следователи. Предположительно, задержанным оказался 20-летний житель подмосковного Дзержинска.

Ссылки по теме


В его розыске участвовали как правоохранительные органы, так и службы "Спартака".

Напомним, "Спартак" был наказан за поведение своих болельщиков на игре в Ярославле. Со стартового свистка фанаты "красно-белых" начали жечь пиротехнику и взрывать петарды. Судья вынужден был несколько раз останавливать поединок. А во втором тайме между фанатами и ОМОНом произошла драка.

беспорядки следствие задержания болельщики футбольные фанаты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика