Задержан фанат "Спартака", устроивший беспорядки в Ярославле

Фото: ИТАР-ТАСС

Болельщик столичного "Спартака", который подозревается в призыве к массовым беспорядкам на матче с ярославским "Шинником", задержан сотрудниками полиции.

Как пишет ИТАР-ТАСС, молодого человека доставили в Ярославль, с ним работают следователи. Предположительно, задержанным оказался 20-летний житель подмосковного Дзержинска.

В его розыске участвовали как правоохранительные органы, так и службы "Спартака".

Напомним, "Спартак" был наказан за поведение своих болельщиков на игре в Ярославле. Со стартового свистка фанаты "красно-белых" начали жечь пиротехнику и взрывать петарды. Судья вынужден был несколько раз останавливать поединок. А во втором тайме между фанатами и ОМОНом произошла драка.