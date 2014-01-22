В Киеве продолжаются столкновения милиции с оппозицией

В беспорядках на Майдане возможно погибли трое человек

В центре Киева продолжаются массовые беспорядки. Основные действия разворачиваются на Майдане Незалежности и улице Грушневского, рядом со стадионом "Динамо".

Уже четыре дня на улице Грушевского происходят столкновения оппозиционно настроенных граждан с бойцами "Беркута". Беспорядки в центре Киева начались еще 19 января. Протестующие высказывали недовольство принятыми 16 января законами, которые ограничивают свободу собраний и слова, а также ужесточают санкции за нарушения общественного порядка. Эпицентр действий переместился с Майдана, где протесты проходят еще с декабря прошлого года, на улицу Грушевского к стадиону "Динамо".

Протестующие забрасывают милиционеров камнями, кусками брусчатки и коктейлями Молотова, милиция отвечает резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. Сейчас протестующие укрепляют баррикады, построенные на Майдане, и жгут резиновые покрышки. Особенно яростный характер столкновения приняли 22 января, когда появились первые убитые. Информация о четырех погибших активистах, на телах которых обнаружены следы огнестрельных ранений, проверяется украинскими правоохранителями. Два случая уже подтверждены прокуратурой.

По состоянию на 19.00 22 января в столкновениях, по разным данным, пострадали около 200 милиционеров и около полутора тысяч человек протестующих. Представители оппозиции заявляют, что многие раненые не обращаются в больницы, боясь, что их арестуют. Митингующие устраивают собственные медицинские пункты в захваченных зданиях - сейчас под их контролем находится здание киевской мэрии.

Президент Украины Виктор Янукович в настоящее время проводит переговоры с лидерами оппозиции Виталием Кличко, Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Информации о ходе обсуждения пока нет.

Отметим, что украинской милиции разрешили применять водометы и гранаты при разгоне митингующих.

Сейчас жизнь в центре города фактически парализована - закрылись магазины и кафе, сотрудники правительственных учреждений и офисов, расположенных в центре города, покинули свои рабочие места, общественный транспорт работает с перебоями.