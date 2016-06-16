Российские компании возьмут на вооружение беспилотники до 2030 года

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Коммерческое использование беспилотников в логистической сфере в России может начаться до 2030 года, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр транспорта РФ Максим Соколов.

"Речь идет не только о дронах, а в принципе о всех беспилотных транспортных средствах. И я полагаю, что это вопрос следующего десятилетия. Оно уже не за горами, сегодня 2016 год. И, кстати, в транспортной стратегии РФ, утвержденной правительством на срок до 2030 года, этот вопрос уже нашел свое отражение. Он касается не только существующих, но и, возможно, новых видов транспорта", – цитирует Соколова Агентство "Москва".

По словам министра, для массовой эксплуатации беспилотных транспортных средств необходимо выработать единые стандарты и изменить федеральное законодательство.

Этим летом компания по производству беспилотных летательных аппаратов "Тайбер" и "Почта России" готовятся провести совместный эксперимент по доставке почты внутри труднодоступных регионов России.

В эксперименте будет задействован вертолет весом до 30 килограммов. Специально для этого было найдено почтовое отделение, вокруг которого в радиусе 300 метров нет никаких объектов.