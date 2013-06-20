Владельцам малолитражек перестанут выдавать топливные карты

Фото: ИТАР-ТАСС

Владельцам малолитражных автомобилей больше не будут выдавать топливные карты. Распоряжение об их выдаче отменил Сергей Собянин. Решение было принято в связи с окончанием эксперимента по стимулированию использования москвичами малолитражных автомобилей.

При этом обслуживание топливных карт, выданных ранее, будет продолжено, пока на них не закончатся средства, сообщает РИА Новости.

Эксперимент по стимулированию владельцев малолитражек начался в столице в конце 2008 года. Для получения карты рабочий объем двигателя машины не должен был превышать 1,3 тысячи кубических сантиметров, масса - не более 1 тысячи килограммов, а экологический класс – не менее "Евро-3". Владельцам таких машин выдавали топливные карты на сумму 24 тысячи рублей.