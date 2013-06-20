Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня 2013, 10:26

Экономика

Владельцам малолитражек перестанут выдавать топливные карты

Фото: ИТАР-ТАСС

Владельцам малолитражных автомобилей больше не будут выдавать топливные карты. Распоряжение об их выдаче отменил Сергей Собянин. Решение было принято в связи с окончанием эксперимента по стимулированию использования москвичами малолитражных автомобилей.

При этом обслуживание топливных карт, выданных ранее, будет продолжено, пока на них не закончатся средства, сообщает РИА Новости.

Эксперимент по стимулированию владельцев малолитражек начался в столице в конце 2008 года. Для получения карты рабочий объем двигателя машины не должен был превышать 1,3 тысячи кубических сантиметров, масса - не более 1 тысячи килограммов, а экологический класс – не менее "Евро-3". Владельцам таких машин выдавали топливные карты на сумму 24 тысячи рублей.

бензин эксперименты топливные карты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика