Необходимости в дополнительных проверках качества бензина нет – эксперт

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Росстандарт и сейчас может проверять топливо на нефтебазах перед отправкой на АЗС. Необходимости в дополнительных проверках бензина нет, рассказал в эфире радиостанции "Москва FM" глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

"Сейчас все нефтебазы обязаны проводить испытания перед выпуском партий топлива на АЗС. Технический регламент Таможенного союза абсолютно недвусмысленно говорит, что каждая партия топлива должна сопровождаться паспортом – документов о качестве. Все нормальные нефтебазы делают паспортизацию и проводят испытания. У Росстандарта есть абсолютно все возможности проверять топливо на нефтебазах и штрафовать", – сказал он.

Эксперт добавил, что Росстандарт может контролировать качество топлива в любой момент, в том числе во время хранения. "Они могут взять пробы на любом этапе и оштрафовать компанию до миллиона рублей либо приостановить деятельность на три месяца", – добавил он.

Необходимости в проверке бензина перед отправкой на АЗС нет – эксперт

Как пишет "Российская газета", проверки показывают, что на момент отпуска топлива с нефтеперерабатывающих заводов (а все 33 НПЗ принадлежат крупным холдингам) оно обычно соответствует техрегламенту. Однако некоторые нефтебазы покупают часть топлива не только у крупных, но и мини-НПЗ (их около 240), многие из которых уходят от контроля благодаря тому, что работают "на экспорт".

Эксперты издания считают, что поправки должны минимизировать спрос нефтебаз на некачественное топливо. На потребительских ценах новая норма отразиться не должна.