Toyota откажется от выпуска бензиновых автомобилей к 2050 году

Фото: ТАСС/Игорь Акимов

Японская корпорация Toyota к 2050 году намерена полностью отказаться от выпуска бензиновых автомобилей. Вместо них японцы будут производить гибридные автомобили и машины на топливных элементах, сообщает ТАСС.

Корпорация намерена пойти на столь радикальный шаг с целью уменьшить загрязнение окружающей среды. Toyota намерена также оказать давление на японское правительство с целью принятия программы сокращения выбросов.

К 2020 году Toyota намерена выйти на показатель в 15 миллионов гибридных автомобилей, произведенных за год. Это вдвое больше, чем сейчас продано по всему миру.

Стоит отметить, что доля гибридных автомобилях в структуре продаж Toyota постоянно растет. В прошлом году она достигла 40 процентов.

О роли электромобилей в реализации поставленной корпорацией задачи не сообщалось.