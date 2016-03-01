Цены на топливо неизбежно вырастут

С 1 апреля вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо

С 1 апреля этого года вырастут акцизы на бензин и дизельное топливо. Соответствующий закон подписал накануне Владимир Путин. Ставка акциза на бензин вырастет на два рубля за литр, на дизельное топливо – на рубль за литр. По подсчетам Минфина, рост акцизов приведет к увеличению розничных цен на топливо почти на семь процентов.

Своим мнением по этому вопросу в эфире радиостанции "Москва FM" поделился глава Российского топливного союза Евгений Аркуша.

"Пока трудно спрогнозировать насколько именно вырастут розничные цены на топливо, ясно одно – цены вырастут неизбежно. Скорее всего, повышение стоимость ограничат уровнем инфляции", – пояснил Аркуша.

По словам эксперта, рост акцизов не самая главная проблема. В первую очередь, сократилось производство и увеличился экспорт. Во-вторых, в России все меньше и меньше бензина поступает именно на внутренний рынок.

"Минэнерго рекомендовало накопить достаточные запасы топлива к 1 апреля, пока не хватает достаточно много. Для этого нужно резко увеличить производство, чего на самом деле не происходит", – добавил Аркуша.

По его словам, решение принято с целью восполнить дефицит бюджета. Ситуация сейчас такова, что без дополнительной налоговой нагрузки на отрасль просто не обойтись.

Ранее m24.ru сообщало, что предвосхищая рост цен москвичи уже сейчас стали менять автомобили с мощными двигателями на более экономичные и чаще ездить на общественном транспорте.

Благодаря повышению акцизов власти хотят привлечь дополнительный доход в бюджет, который составит 75,4 миллиарда рублей.