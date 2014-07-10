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Спорт

10 июля 2014, 16:44

Баскетбольный клуб Прохорова заплатит рекордный налог на роскошь

баскетбол Михаил Прохоров налог на роскошь Бруклин Нетс

Михаил Прохоров. Фото: ИТАР-ТАСС

Принадлежащий российскому бизнесмену Михаилу Прохорову баскетбольный клуб "Бруклин Нетс" заплатит рекордный для сезона-2013/14 налог на роскошь из-за превышения потолка зарплат, сообщает ESPN.

Сумма налоговых выплат составит 90,5 миллиона долларов. Согласно аудиту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), "Нэтс" потратили за сезон 197 миллионов долларов. В эту сумму включены зарплаты игроков и налоговые выплаты за прошлый год. Самыми дорогими для зарплатной ведомости "сеточников" стали перешедшие в 2013 году из "Бостона" игроки Пол Пирс и Кевин Гарнетт.

При этом потолок зарплат в прошлом сезоне был установлен НБА на уровне 63,06 миллиона долларов. В предстоящем сезоне он будет повышен до 66 миллионов. Также налог на роскошь заплатят "Нью-Йорк Никс" (36,3 миллиона), "Майами Хит" (14,4 миллиона) и две команды из Лос-Анджелеса - "Лейкерс" (8,9 миллиона) и "Клипперс" (1,3 миллиона).

Издание отмечается, что инцидент с "Бруклин Нетс" стал четвертым в истории НБА, когда клубу пришлось выплатить более 90 миллионов долларов в виде налога на роскошь.

Налог был введен лигой в виде наказания для нарушителей потолка зарплат в 2001 году.

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