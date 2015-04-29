В национальной платежной системе произошел первый масштабный сбой

Фото: M24.ru

Ночью 29 апреля произошел сбой в Национальной системе платежных карт (НСПК). В результате операции по картам MasterCard и Visa не обслуживались более четырех часов. Система не работала ориентировочно с 2:30 до 7:15 по московскому времени, сообщает сайт газеты "Коммерсант" со ссылкой на источников в столичных банках.

Сразу в нескольких крупных банках сообщили о сбое в НСПК, которые произошел примерно в 2.30. Восстановить работу с операциями по картам банки смогли только утром, примерно в 7.15 по московскому времени. Во время сбоя было возможно снять деньги в "родном" банкомате банка или в партнерских аппаратах, остальные операции были заблокированы.

По словам банкиров, жителям столицы повезло - сбой произошел ночью по московскому времени и владельцы карт не ощутили его в полной мере.

В настоящий момент банки ждут от НСПК разъяснений по поводу случившегося. Представители платежной системы уже пообещали выслать банкам соответствующее письмо с объяснением причин. НСПК, пока, не делала официальных заявлений о причинах сбоя.

Напомним, 5 мая 2014 года президент России Владимир Путин подписал закон о создании национальной системы платежных карт (НСПК), который вступил в силу с 1 июля. Была создана компания ОАО "НСПК" со 100-процентной долей Центробанка.

Согласно новым правилам, Visa и MasterCard до 1 апреля 2015 года должны были перевести свой процессинг на территорию страны. Такие меры были приняты после того, как платежные системы в одностороннем порядке отключили от обслуживания несколько российских банков.

На декабрь 2015 года запланирован выпуск собственной карты НСПК. С помощью карты можно будет совершать привычные операции – оплачивать товары и услуги, снимать наличные и так далее. Название и логотип карты выберут в ходе конкурса, отмечается на сайте национальной системы.