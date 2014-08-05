Кассир банка попалась на замене денег в банкоматах на бумагу

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Кассира одного из столичных банков уличили в замене денег для банкоматов на резаную бумагу, передает "Интерфакс".

Женщина, работавшая кассиром, вынимала из пачки несколько купюр и меняла их на бумагу. При этом пачки она опечатывала личным штампом, что и помогло ее вычислить.

Поймать женщину удалось после того, как в службу безопасности обратились несколько клиентов. Они жаловались, что банкомат выдает бумагу вместо денег.

Сумма ущерба с февраля 2014 года составила 141 тысячу евро. Предположительно, у женщины были соучастники.