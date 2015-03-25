Райффайзенбанк закрывает региональные отделения и прекращает выдачу автокредитов

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

Райффайзенбанк принял решение закрыть малоперспективные отделения в 15 городах России, сообщается на сайте кредитной организации.

До 30 октября 2015 года деятельность банка будет прекращена в Ангарске, Барнауле, Братске, Волжске, Златоусте, Иванове, Ижевске, Магнитогорске, Нефтеюганске, Советске, Ставрополе, Старом Осколе, Таганроге, Тольятти и Чите. Ранее Райффайзенбанк объявил о закрытии к 1 сентября 2015 года отделений в шести дальневосточных регионах России – в Магадане, Владивостоке, Якутске, Хабаровске, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском.

Оптимизация сети затронет прежде всего клиентов-физических лиц, а также компании малого и микробизнеса. С корпоративными клиентами банк продолжит сотрудничество на дистанционной основе, им будет предложено открыть счета в других городах.

При этом до конца года банк планирует шесть новых отделений в Москве в дополнение к 22 офисам, запущенным в 2014 году. Таким образом, операционная сеть Райффайзенбанка будет насчитывать 177 отделений в 44 городах России.

"Мы решили определиться с масштабом региональной оптимизации в кратчайшие сроки, чтобы избежать неопределенности, а также реализовать всю программу максимально компактно. Дальнейшее сокращение сети продаж не планируется, теперь мы сфокусируемся на предоставлении лучшего сервиса в регионах, где есть высокая потребность в услугах банка", – заявил председатель правления АО "Райффайзенбанк" Сергей Монин.

Кроме того, с 25 марта банк прекращает выдачу новых кредитов на покупку легковых и коммерческих автомобилей, а также рефинансирование автокредитов. Такое решение объясняется "негативными трендами на отечественном автомобильном рынке, свидетельствующими о крайне низком потенциале развития этого бизнеса в России в среднесрочной перспективе". В банке подчеркнули, что для действующих заемщиков процедура погашения кредита и его условия не изменятся.