Райффайзенбанк закрывает региональные отделения и прекращает выдачу автокредитов

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Райффайзенбанк принял решение закрыть малоперспективные отделения в 15 городах России, сообщается на сайте кредитной организации.
До 30 октября 2015 года деятельность банка будет прекращена в Ангарске, Барнауле, Братске, Волжске, Златоусте, Иванове, Ижевске, Магнитогорске, Нефтеюганске, Советске, Ставрополе, Старом Осколе, Таганроге, Тольятти и Чите. Ранее Райффайзенбанк объявил о закрытии к 1 сентября 2015 года отделений в шести дальневосточных регионах России – в Магадане, Владивостоке, Якутске, Хабаровске, Благовещенске и Петропавловске-Камчатском.
Оптимизация сети затронет прежде всего клиентов-физических лиц, а также компании малого и микробизнеса. С корпоративными клиентами банк продолжит сотрудничество на дистанционной основе, им будет предложено открыть счета в других городах.
При этом до конца года банк планирует шесть новых отделений в Москве в дополнение к 22 офисам, запущенным в 2014 году. Таким образом, операционная сеть Райффайзенбанка будет насчитывать 177 отделений в 44 городах России.
"Мы решили определиться с масштабом региональной оптимизации в кратчайшие сроки, чтобы избежать неопределенности, а также реализовать всю программу максимально компактно. Дальнейшее сокращение сети продаж не планируется, теперь мы сфокусируемся на предоставлении лучшего сервиса в регионах, где есть высокая потребность в услугах банка", – заявил председатель правления АО "Райффайзенбанк" Сергей Монин.
Кроме того, с 25 марта банк прекращает выдачу новых кредитов на покупку легковых и коммерческих автомобилей, а также рефинансирование автокредитов. Такое решение объясняется "негативными трендами на отечественном автомобильном рынке, свидетельствующими о крайне низком потенциале развития этого бизнеса в России в среднесрочной перспективе". В банке подчеркнули, что для действующих заемщиков процедура погашения кредита и его условия не изменятся.
Чистая прибыль Райффайзенбанка за 2014 год составила 7,671 миллиарда рублей. Объем средств на счетах клиентов банка по итогам 2014 года увеличился на 17,6 процентов (до 531,9 миллиарда рублей), при этом средства физических лиц выросли на 19 процентов.