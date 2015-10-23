Кредиторы "Трансаэро" рассмотрят варианты возврата долгов без банкротства

Фото: ТАСС/Марина Лысцева
Ряд банков-кредиторов авиакомпании "Трансаэро" заявил о готовности рассмотреть различные варианты возврата долгов, в том числе без банкротства перевозчика, сообщает "Интерфакс".
В частности, в ВТБ заявили, банк открыт "к любым конструктивным предложениям, которые сделают возможным возвращение долга "Трансаэро".
В свою очередь в МФК агентству сообщили, что "конвертировать часть долга в акции – то решение, о котором мы говорили изначально". "Оно сейчас обсуждается с S7", – уточнил представитель банка.
Председатель правления Промсвязьбанка Артем Констандян отметил, что "банкротство – это плохой путь для компании, ее клиентов и рынка в целом, поэтому мы готовы рассматривать альтернативные варианты решения ситуации".
В пресс-службе МКБ подтвердили, что план вывода компании из кризиса согласован комитетом кредиторов и предполагает конвертацию долгов "Трансаэро" в капитал объединенной компании, которая, как планируется, включит "Сибирь", "Трансаэро" и "Глобус".
Представитель МКБ также добавил, что еще не определено, конвертируется ли весь долг перед кредиторами авиакомпании или его часть. "Этот вопрос обсуждается", – сказали в пресс-службе.
Напомним, "Трансаэро", накопившая порядка 250 миллиардов рублей долга, находится на грани банкротства. Среди основных кредиторов авиакомпании назывались Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Новикомбанк, банк "Открытие", МФК и другие.
Сертификат эксплуатанта авиакомпании аннулирован с 26 октября. Начиная с этой даты, самолеты перевозчика больше не смогут подняться в воздух.
Всех пассажиров берет на себя группа компаний "Аэрофлот". Всего в настоящий момент перевезено около 1,9 миллиона пассажиров, на что "Аэрофлот" потратил около 17 миллиардов рублей.
Перевозка клиентов "Трансаэро" будет осуществляться до 15 декабря текущего года. Люди, купившие билеты с вылетом после 00.00 часов 15 декабря, смогут вернуть деньги в полном объеме.
Во вторник стало известно, что совладелец ПАО "Авиакомпания "Сибирь" (входит в группу S7) Владислав Филев подписал соглашение о покупке у основного акционера "Трансаэро" Александра Плешакова "не менее 51 процента акций авиакомпании.
Вместе с тем в среду Росавиация сообщили, что ведомство не получало никакой официальной информации о приобретении "Трансаэро" авиакомпанией S7.
При этом с начала недели в адрес "Трансаэро" поступили иски о банкротстве от крупнейших банков-кредиторов компании - Альфа-банка и Сбербанка России, о намерении подать иск о банкротстве авиаперевозчика заявил ВТБ.