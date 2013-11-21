Бывший топ-менеджер "Мастер-банка" дал признательные показания

Фото: ИТАР-ТАСС

Бывший топ-менеджер "Мастер-банка" Евгения Рогачева дал признательные показания по делу о незаконной банковской деятельности организации.

Уголовное дело, фигурантами которого проходят сотрудники "Мастер-банка", будет в ближайшее время направлено в суд, сообщает агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на источник в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

Стало также известно, что имущества "Мастер-банка" скорее всего не хватит для выплаты всех вкладов, не подпадающих под страховку Агентства по страхованию вкладов. Его ответственность по вкладам лишенного лицензии столичного "Мастер-банка" составляет 31,1 миллиарда рублей.

Напомним, что Центральный банк России с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

Со среды "Мастер-банк" не может проводить банковские операции, говорится в сообщении регулятора. В организации назначена временная администрация.

Кроме того, в главном офисе банка прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей.