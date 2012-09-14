Рубен Аганбегян переходит из ММВБ-РТС в корпорацию "Открытие"

Дмитрий Медведев и Рубен Аганбегян. Фото: ИТАР-ТАСС

Финансовую корпорацию "Открытие" возглавит Рубен Аганбегян, покинувший пост президента ММВБ-РТС.

Он сменит на посту генерального директора корпорации Вадима Беляева, который станет главой "Номос-банка".

Как сообщает РИА Новости, Аганбегян приступит к новым обязанностям в течение месяца. ФК "Открытие" является одной из крупнейших финансовых групп России и входит в 400 наиболее динамично развивающихся компаний мира по версии Всемирного экономического форума в Давосе. Компания обеспечивает 2% совокупного оборота Лондонской фондовой биржи и владеет 19,9% акций "Номос-банка".

Рубен Аганбегян руководил инвестиционной компанией "Ренессанс Капитал", был управляющим директором по проектному финансированию "Тройка Диалог" и объединил две крупные российские биржевые площадки: ММВБ и РТС.