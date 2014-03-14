Офисы "С банка" в Москве и Подмосковье закрыты из-за технического сбоя

Фото: ИТАР-ТАСС

Офисы "С банка" в Москве и Подмосковье испытывают трудности в обслуживании клиентов из-за технического сбоя, сообщили в колл-центре банка.

"Обслуживание клиентов приостановлено по техническим причинам, ведутся работы по устранению неполадок", - отметила сотрудница колл-центра.

По данным "Интерфакса", сбой в "С банке" (бывший Сберкредбанк) произошел около 13.00. Ранее банк уже вводил ограничения на снятие денег с вкладов и счетов.

Так, с 25 декабря клиенты могли получить суммы до 100 тысяч рублей, 1 тысячи долларов или евро в день обращения. Причем для снятия сумм выше обозначенного лимита нужно было записываться за два рабочих дня.

Кроме того, банк сообщил о планах увеличить уставный капитал на 1 миллиард рублей путем размещения допэмиссии акций. Планировалось, что половину акций выкупят действующие собственники банка, другую половину - новые инвесторы.