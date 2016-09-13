ЦБ отозвал лицензию у московского Роспромбанка

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Центробанк с 13 сентября отозвал лицензию у столичной кредитной организации "Российский промышленный банк". Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Это связано с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Также банк в течение года неоднократно нарушал требования в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Кроме того Роспромбанк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в активы низкого качества. Это привело к банкротству кредитной организации.

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Сейчас в банке назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов организации приостановлены. По данным ЦБ, по величине активов Роспромбанк на 1 сентября занимал 323 место в банковской системе России.

Банк является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты могут получить по страховке до 1,4 миллиона рублей. Если вклад хранился в валюте, деньги будут конвертированы в рубли по курсу на момент отзыва банковской лицензии. Информация об этапах выплаты компенсаций публикуется на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), каждому вкладчику направляется письменное уведомление.