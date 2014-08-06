ЦБ отозвал у "Ренессанс Капитал" лицензию на брокерскую деятельность

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Банк России отозвал лицензию на осуществление брокерской деятельности у "Ренессанс Капитала", сообщается на сайте ЦБ.

"Аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности<...> без ограничения срока действия", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что такое решение было принято после обращения самого "Ренессанс Капитала".

"Ренессанс Капитал" - инвестиционный банк, осуществляющий деятельность в России, Центральной и Восточной Европе, Африке, Азии. До ноября 2012 года банк входил в "Ренессанс Групп", в том же году группа "Онэксим" сообщила о приобретении 100% доли в компании "Ренессанс Капитал".