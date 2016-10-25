Губернский театр примет фестиваль искусств "Gloria творцу"

Фото: russballet.ru

Фестиваль искусств "Gloria творцу" состоится с 19 по 27 ноября в Московском Губернском театре и во Дворце культуры имени Гагарина (Сергиев Посад), сообщают организаторы.

Зрители увидят несколько разножанровых постановок. Откроет праздник в подмосковном ДК Гагарина мультимедийное шоу "Троица. Ожившая история". Российская история предстанет в нем на фоне музыки русских композиторов и полотен великих мастеров из Третьяковской галереи.

20 ноября в Губернском театре праздничным вечером "И муза венчала их славой" отметят 35-летие Московского областного государственного театра "Русский балет", а 24 ноября состоится бенефис артистов труппы.

Закроется фестиваль исполнением знаменитой кантаты Карла Орфа "Кармина Бурана" в исполнении Государственного академического Московского областного хора имени А.Д. Кожевникова, хора солистов Мариинского театра, солистов Мариинского театра, сводного симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России, главного хормейстера и приглашенного дирижера Мариинского театра Андрея Петренко.