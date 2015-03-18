"Вот и вышел человечек": перформанс "Архитектура тела" Дениса Бородицкого

Фото: bddc.ru

20 марта в галерее "На Шаболовке" состоится танцевальный перформанс Дениса Бородицкого под названием "Архитектура тела".

Посетители галереи погрузятся в чарующий мир музыки и танца, поражающего воображение своей пластичностью и эмоциональностью.

Денис Бородицкий – хореограф и художественный руководитель труппы Boroditsky Dennis Dance Company (B.D.D.C.). Он создал ряд танцевальных миниатюр и балетных спектаклей, например: "Дуэт" на музыку Пярта, Next to you на композицию группы Celtic Cross и "Король солнца" на музыку Моцарта. Денис Бородицкий делится своим опытом на мастер-классах по современному танцу в ведущих танцевальных школах США и России.

Смотрите прямую трансляцию на портале Москва онлайн в 19.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.