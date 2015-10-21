Эксперты предлагают ставить знаки перед дорожными видеокамерами

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

В России появятся ГОСТы с требованиями к дорожным камерам и их расположению. Эти комплексы должны будут распознавать превышение скорости до 250 км/ч, выезд на тротуар или трамвайные пути и другие нарушения. Предполагается, что ГОСТы помогут водителям доказывать свою невиновность.

Автоюрист Сергей Радько рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", что на дорогах должны быть предупреждающие знаки о наличии таких камер.

"В ГОСТах будут прописаны более четкие требования к камерам: где их ставить, как они должны работать, что конкретно распознавать и так далее. Сейчас этих норм не существует. Чтобы камера считалась допустимым доказательством, она должна быть изготовлена как положено и сертифицирована. Тогда все ее показания считаются достоверным доказательством.

Однако главная цель видеофиксации – предупреждение, а не собирание штрафов за нарушения. Там, где есть камеры, должны быть предупреждающая разметка и знаки о том, что ведется фиксация. В некоторых нормах есть такой пункт, что если камера стационарная, то перед ней должны быть предупреждающие знаки. Однако если знаков нет, а камера существует, то нарушение все равно имеет место быть", – пояснил он.

Эксперт добавил, что существующие камеры должны будут пройти переаттестацию на соответствие новым нормам.

Как пишет "Коммерсантъ", Росстандарт в ближайшее время проведет заключительные этапы экспертизы и утвердит новые ГОСТы. Издание отмечает, что сегодня в России эксплуатируется около 9 тысяч автоматических камер, высылающих автовладельцам штрафы по почте. В прошлом году они зафиксировали свыше 40 миллионов нарушений, 90 процентов из которых – это превышение скорости.

Добавим, с начала года число неплательщиков дорожных штрафов в Москве выросло в четыре раза. По данным столичного главка МВД, с января по сентябрь столичные автоинспекторы возбудили почти 170 тысяч дел об административных правонарушениях. При этом 30 процентов квитанций так и остались не оплаченными.

Ранее m24.ru сообщало, что видеокамеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) научились определять скорость мотоциклистов. В конце сентября камеры на Третьем транспортном кольце (ТТК) начали штрафовать грузовики за выезд дальше второй полосы.