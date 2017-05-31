Навигатор "Яндекса" заговорил голосом Оптимуса Прайма

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сервис "Яндекс.Навигатор" добавил в приложение озвучку команд голосом трансформера Оптимуса Прайма. Об этом сообщает "Коммерсант".

Российский актер Андрей Ярославцев, озвучивающий в фильме Оптимуса Прайма, записал около 140 слов и фраз специально для программы.

Например, при построении маршрута трансформер говорит: "Цель обозначена. Погнали?", а при предупреждении о дорожных работах – "Мегатрон опять раскопал дорогу". Если впереди будет зафиксирована камера наблюдения, водитель услышит: "Впереди камера десептиконов".



