Четыре машины попали в открытый люк на Боровском шоссе

На Боровском шоссе четыре машины попали в открытый люк

Ночью 30 января в районе жилого дома на Боровском шоссе произошло сразу несколько ДТП. Четыре автомобиля попали в открытый люк, вблизи которого не было аварийного знака или оградительных элементов, сообщает телеканал "Москва 24".

Машины получили серьезные повреждения: пробоины в колесах, деформация дисков и подвесок.

Чтобы вытащить автомобили из люка, водителям пришлось вызывать эвакуаторы.

Напомним, что аналогичное ДТП произошло несколько дней назад в районе станции метро "Войковская". Там в открытый люк угодили пять автомобилей.