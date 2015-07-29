Mazda отзывает несколько сотен автомобилей в России из-за заводского брака

Фото: mazda.ru

Компания Mazda отзывает в России несколько сотен автомобилей из-за заводского брака, сообщают Дни.Ру. Речь идет о машинах Mazda6 и CX-5, выпущенных с декабря 2013 по апрель 2015 года.

Переднее и заднее стекла в автомобилях могут вибрировать, потому что при их из-за установке "на заводе использовался ненадежный грунт". Из-за этого стекло может отойти с места. Кроме того, в салоне машины могут появиться посторонние шумы.

Владельцев 184 машин пригласят в сервисный центр для проведения ремонтных работ. За счет производителя им заменят стекла.

Ранее m24.ru сообщало, что компания Volvo объявила об отзыве 413 внедорожников Volvo XC90, произведенных в 2015 году.

Причиной такого решения послужила вероятность того, что на автомобилях, подпадающих под отзыв, электропроводка системы защиты от бокового удара в передних сиденьях могла быть неправильно смонтирована. Из-за этого в машинах может быть повреждена изоляция проводов.

Владельцам автомобилей представители компании сообщат о необходимости предоставить свою машину в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

На всех автомобилях будет проведена проверка и при необходимости изменено положение жгута проводов. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

В начале года компания Toyota отзывала с российского рынка 787 автомобилей модели Highlander, реализованных с 20 июня по 30 сентября 2014 года.

Причина проведения кампании – вероятность утечки топлива из рампы. По мнению специалистов, дефект мог проявить себя из-за нарушения технологии во время сварки.