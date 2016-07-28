Почему некоторые модели BMW могут исчезнуть с российского рынка

В России перестанут продавать некоторые модели BMW

Компания ВMW решила не внедрять обязательную со следующего года систему ЭРА-ГЛОНАСС в свои кабриолеты и купе. В компании посчитали, что единичные и снижающиеся продажи этих нишевых моделей не окупят затрат. На 2017 год BMW надеется завезти в Россию машины в этом году, но можно ли будет купить в стране купе и кабриолеты в 2018 году неизвестно. Ситуацию в эфире радиостанции "Москва FM" прокомментировал главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков.

"Это решение компании BMW стало достаточно предсказуемым. Было понятно, что введение системы ЭРА-ГЛОНАСС ударит по некоторым сегментам рынка. В первую очередь, это отразится на моделях, которые продаются в небольших количествах", – объяснил Кадаков.

Для оснащения автомобилей системой ЭРА-ГЛОНАСС необходимо приобрести оборудование, внедрить его в конкретный автомобиль и испытать. Чтобы сертифицировать один такой автомобиль, по словам эксперта, компания потратит около 250 тысяч евро.

"Кроме того, в некоторые модели авто встроить блок с системой ЭРА-ГЛОНАСС не всегда возможно, особенно это касается кабриолетов", – добавил Кадаков.

По техническому регламенту Таможенного союза со следующего года все машины, выпускаемые в обращение, должны оснащаться устройствами вызова экстренных оперативных служб. В результате покупатели в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии лишатся возможности приобрести BMW 2-й серии купе, купе и кабриолеты 4-й серии, включая М4, купе и кабриолеты 6-й серии, включая М-версии, всю текущую 5-ю серию, М5, Z4, I8, а также минивэны Active Tourer 2-й серии.

Первым автомобилем, получившем систему ЭРА-ГЛОНАСС в штатной комплектации стала Lada Vesta производства ВАЗ.

ЭРА-ГЛОНАСС будет включаться в двух случаях – в момент аварии, когда сработали подушки безопасности, либо если водитель сам нажмет кнопку вызова. Система будет работать повсеместно и умеет определять время и местоположение машины.

Аналог российской "ЭРА" – европейская eCall, которую планируют запустить в 2018 году.