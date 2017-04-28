Toyota отзывает более 200 тысяч автомобилей Tacoma

Фото: официальный сайт Toyota

Toyota объявила об отзыве 228 тысяч автомобилей Tacoma, передает CNN. Японский производитель автомобилей обнаружил дефект, который может привести к потере управляемости пикапом. Отзыв коснется машин 2016 и 2017 годов выпуска, проданных в основном на территории США.

Дефект может привести к тому, что из машины может начать вытекать масло и заблокируются колеса. А это в свою очередь увеличит вероятность ДТП, уточнили в компании. В Toyota не рассказали, были ли зафиксированы аварии из-за выявленных неполадок.

Владельцы машин могут узнать попал ли их автомобиль под отзыв на официальном сайте компании.

Кроме того, Toyota начала уже уведомлять владельцев автомобилей попавших под отзывную кампанию по электронной почте. Автоконцерн пообещал бесплатно заменить поврежденные детали.

В октябре 2016 года Toyota объявляла об отзыве 5,8 миллиона автомобилей по всему миру. Тогда причиной отзыва послужили неисправные подушки безопасности, выпущенные компанией Takata.