Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

ПДД

27 апреля 2012, 14:04

Столичная полиция изъяла автомобиль у нелегального таксиста

автомобили перевозки нелегальные таксисты пдд

Столичная полиция изъяла автомобиль у нелегального таксиста, сообщает Информационный портал Зеленограда.

По имеющимся данным, нарушителем оказался 58-летний гражданин Азербайджана, осуществлявший незаконную перевозку пассажиров на автомобиле Daewoo со специальным знаком такси на крыше. "Бомбилу" задержали в момент получения денег от одного из пассажиров неподалеку от здания отдела экономической безопасности УВД.

Задержанный не смог предъявить сотрудникам правоохранительных органов разрешение на работу в Москве, зато предоставил бланк разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, вызвавший подозрения у полицейских. Нелегальный таксист попытался сослаться на то, что лицензию ему выдала фирма, в которой он работает таксистом. Тем не менее, администрация таксопарка опровергла заявление своего сотрудника и сообщила, что на работу он пришел устраиваться с уже оформленными документами на перевозку. Теперь нарушителю грозит штраф до 2,5 тысяч рублей и конфискация транспортного средства.

В настоящее время в Зеленограде проходит операция "Нелегальный таксист".

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать