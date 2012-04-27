Столичная полиция изъяла автомобиль у нелегального таксиста, сообщает Информационный портал Зеленограда.

По имеющимся данным, нарушителем оказался 58-летний гражданин Азербайджана, осуществлявший незаконную перевозку пассажиров на автомобиле Daewoo со специальным знаком такси на крыше. "Бомбилу" задержали в момент получения денег от одного из пассажиров неподалеку от здания отдела экономической безопасности УВД.

Задержанный не смог предъявить сотрудникам правоохранительных органов разрешение на работу в Москве, зато предоставил бланк разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, вызвавший подозрения у полицейских. Нелегальный таксист попытался сослаться на то, что лицензию ему выдала фирма, в которой он работает таксистом. Тем не менее, администрация таксопарка опровергла заявление своего сотрудника и сообщила, что на работу он пришел устраиваться с уже оформленными документами на перевозку. Теперь нарушителю грозит штраф до 2,5 тысяч рублей и конфискация транспортного средства.

В настоящее время в Зеленограде проходит операция "Нелегальный таксист".