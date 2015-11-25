Названа минимальная цена на Lada Vesta

Фото: autostat.ru

В АвтоВАЗе назвали минимальную цену модели Lada Vesta, продажи которой уже начались. Как сообщает "Автостат", автомобиль предлагается в трех комплектациях с возможностью дооснащения опциональными пакетами. Стоимость модели в стартовой версии Classic составляет 514 тысяч рублей.

В базовое оснащение автомобиля входят подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения, электронная система распределения тормозных усилий, система контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, система экстренного оповещения ЭРА-Глонасс, рулевая колонка, регулирующаяся в двух плоскостях, центральный замок с пультом дистанционного управления, бортовой компьютер, сигнализация, и другое оборудование.

Комплектация Classic может быть расширена пакетом опций Star, куда войдут подушка безопасности переднего пассажира, кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик. Стоимость пакета составляет 30 тысяч рублей. Доплата за автоматизированную коробку передач составляет 25 тысяч рублей.

На момент старта продаж Lada Vesta в 60 дилерских центрах 25 городов России покупателям будут доступны автомобили в комплектациях Comfort и Luxe.

Средняя комплектация Comfort – от 570 тысяч рублей. Она дополнена такими опциями, как обогрев передних сидений и наружных зеркал, ассистент парковки, аудиосистема, окрашенные в цвет кузова зеркала заднего вида и ручки дверей. Для версии Comfort предлагается пакет дополнительных опций Optima стоимостью 15 тысяч рублей.

В топовую комплектацию Luxe, которая стоит от 609 тысяч рублей, дополнительно включены противотуманные фары, расширенный электропакет, датчик дождя, легкосплавные 16-дюймовые диски и другие системы комфорта. Для этой версии подготовлены пакеты опций Multimedia и XV Line, которые еще больше повышают комфорт водителя и пассажиров. Их стоимость составляет 24 тысяч и 29 тысяч рублей соответственно.

Доплата за фирменный цвет Lime составляет 19 тысяч рублей. О появлении новых комплектаций Lada Vesta, включая альтернативные силовые агрегаты, будет сообщено в ближайшее время дополнительно.

Напомним, в ближайшее время начнется производство первых представителей нового семейства Lada – XRAY. Начало продаж начнется в феврале 2015 года. Автомобиль станет второй серийной моделью Lada после Vesta, выполненной в новом фирменном "ИКС"-стиле.