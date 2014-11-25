Власти начнут запускать "зеленую волну" на вылетных магистралях в часы пик

"Утро": В часы пик на магистралях будут запускать "зеленую волну"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) разгрузит город в часы пик с помощью единой системы управления светофорами. Ее запустят до конца этого года, рассказал M24.ru глава ситуационного центра ЦОДД Александр Евсин. В частности, "умная" система в вечерние часы пик будет запускать "зеленые волны" по вылетным магистралям, позволяя москвичам быстрее добраться с работы домой.

По словам Евсина, ведомство уже установило на светофорах специальные контроллеры, для которых до конца года разработают программы и планы координации. "Решения по организации дорожного движения будут приниматься с учетом всей дорожной обстановки, - пояснил чиновник. - Если мы видим, что с какого-то направления идет большой поток машин, мы его начинаем притормаживать, чтобы центр смог "переварить" поток, и наоборот. Если не справляются перекрестки на выездах, нужно открывать их, ускорять движение по вылетным магистралям", - пояснил Евсин.



В Москве активно внедряются и заменяются дорожные контроллеры, позволяющие управлять светофорами из единого центра. Только в этом году было заменено 248 таких контроллеров. Эти устройства работают В Москве активно внедряются и заменяются дорожные контроллеры, позволяющие управлять светофорами из единого центра. Только в этом году было заменено 248 таких контроллеров. Эти устройства работают в единой связке с датчиками скорости и камерами. "Зеленую волну" также планируется давать для общественного транспорта. Например, возможность приоритета на перекрестках для трамваев будет тестироваться в 2015 году. Эксперимент готовится на шоссе Энтузиастов, на перекрестках Енисейской улицы с Печорской и Радужной, на пересечении проезда Дежнева с Заповедной улицей, а также на съезде с ТТК на Загородное шоссе. Суть запуска "зеленой волны" здесь будет состоять в том, что на расстоянии 100 метров до светофоров выставляются датчики. Когда мимо них проезжает трамвай, они дают сигнал, какую фазу светофора выставить. И трамвай проедет перекресток, не останавливаясь. Также власти дают "зеленую волну" для автобусов во время сбоев в метро, чтобы под движение общественного транспорта можно было бы "подстроить" до 15 светофоров подряд.



Заведующий кафедрой робототехники и телематики Московского автомобильно-дорожного института Владимир Власов сказал, что введение "управляемой" системы светофоров – общемировая тенденция. "По зарубежному опыту есть данные, что управление светофорами на крупных магистралях на 20% повышает их пропускную способность", - пояснил Власов.

Он также отметил, что эта система больше подходит для больших дорог. "На небольших улицах достаточно светофоров с "зашитыми" неизменяемыми программами, основанными на статистике о том, в какое время дня актуальнее дольше держать зеленый сигнал светофора, а в какое – красный. На больших магистралях такая статистика практически не работает, поэтому нужна гибкая система управления светофорами", - сказал Власов.

При этом эксперт считает, что при введении системы управления светофорами могут быть задеты интересы пешеходов. "Так, могут исчезнуть светофоры с пешеходными кнопками, или их количество сократится. Ведь порой на таком светофоре в интересах одного человека останавливается много машин", - пояснил Власов. Кроме того, по мнению эксперта, могут появиться перекрестки, на которых красный сигнал светофора будет слишком долгим. Чтобы уравновесить ситуацию, при запуске "зеленой волны" было бы неплохо учитывать не только поток машин, но и количество людей на светофорах, считает Власов.

На вылетных магистралях начнут запускать "зеленую волну"

Аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский сказал, что "умные светофоры" способны улучшить ситуацию с пробками лишь на локальных участках. "Например, ускорить движение на отдельно взятом Ленинском проспекте. В целом по Москве играет роль слишком много факторов, мешающих задаче, в том числе сами светофоры", - рассказал Полянский. Так, например, светофор у метро "Нагатинская" центр "Probok.net" уже давно просит перенастроить и синхронизировать с соседним.

Полянский согласен, что что интересы пешеходов нужно закладывать в транспортную модель изначально. "Мы не сможем обязать человека стоять на светофоре слишком долго, он просто решит перебежать дорогу вместо ожидания. Это лишь ухудшит ситуацию", - сказал эксперт.

Напомним, что власти еженедельно публикуют отчеты и прогнозы скорости на основных магистралях Москвы.

Марина Курганская, Светлана Кондратьева